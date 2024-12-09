Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезжать за пределы страны. Против него и еще нескольких чиновников выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью из-за введенного на прошлой неделе военного положения.