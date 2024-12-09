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Суть Событий

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Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезжать за пределы страны. Против него и еще нескольких чиновников выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью из-за введенного на прошлой неделе военного положения.

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