Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезжать за пределы страны. Против него и еще нескольких чиновников выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью из-за введенного на прошлой неделе военного положения.
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