Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ник Джамбруно: Обман в Форт-​Ноксе - Величайшая золотая тайна Америки

Ник Джамбруно: Обман в Форт-​Ноксе - Величайшая золотая тайна Америки

Mike1975 Когда большинство людей думают о Форт-​Ноксе, они представляют себе высокие стопки золотых слитков, запертых в неприступных хранилищах и охраняемых американскими военными — абсолютным символом безопасности.

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