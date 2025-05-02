Ник Джамбруно: Обман в Форт-​Ноксе - Величайшая золотая тайна Америки

Mike1975 Когда большинство людей думают о Форт-Ноксе, они представляют себе высокие стопки золотых слитков, запертых в неприступных хранилищах и охраняемых американскими военными — абсолютным символом безопасности.
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