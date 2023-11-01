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Произведенный в Твери электропоезд успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне

Произведенный в Твери электропоезд успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне

Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0» производства Тверского вагоностроительного завода успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и теперь завершает комплекс предварительных и сертификационных испытаний.

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