Посетивший расположение сборной России Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Российский певец Филипп Киркоров, который в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией, перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.
Российский певец Филипп Киркоров, который в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией, перепутал футболистов национальной команды Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.
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