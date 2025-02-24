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Исследование: весной в России выгоднее отдыхать на Юге

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила планы россиян на путешествия этой весной. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России.

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