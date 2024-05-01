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Агент Педро, Клаудиньо и Нино о продлении Семака до 2030-го: «Доволен этой новостью. Наверняка «Зенит» завоюет с ним еще не одно чемпионство» 

«Зенит» заключил новое соглашение с главным тренером до 2030 года. «Доволен этой новостью. Семак — отличный тренер и человек.

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