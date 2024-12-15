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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о Панарине: «Один в поле не воин: если команда буксует, Артемий буксует вместе с ней. Хоккей – командная игра»

– Если команда за 10 матчей берет всего три игры, то, конечно, тренеру стоит задуматься, что что-то идет не так, не все работает так, как должно.

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