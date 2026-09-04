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За рулем

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Спрос на б/у автомобили растет: самые популярные модели

Спрос на б/у автомобили растет: самые популярные модели

Спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но темп впервые с начала года замедлился. По сравнению с летом прошлого года продажи по итогу трех месяцев прибавили 8%.

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