Спецпредставитель Трампа обвинил Украину в прекращении обмена разведданными

Украина сама виновата в том, что США прекратили делиться с ней разведданными. Такое заявление сделал специальный представитель администрации американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью CBS News.
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