ЕК одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку средств ПВО и дронов

Еврокомиссия (ЕК) 11 сентября одобрила передачу Украине еще 6,1 млрд евро на закупку вооружений. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
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