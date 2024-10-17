Премьер Госсовета КНР вернулся в Пекин по завершении заседания ШОС и официального визита в Пакистан

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в четверг вернулся чартерным рейсом в Пекин по завершении участия в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Пакистане и официального визита в эту страну.