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Овечкин забросил 838-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 56 голов

Овечкин забросил 838-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 56 голов

Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 20 февраля сократил до 56 голов отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

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