Количество самостроя в Москве снизилось на 37%

Более 550 незаконных построек демонтировали в Москве с января по март 2024 года. Об освобождении городского пространства от самостроя и контроле за использованием объектов недвижимости в столице рассказал министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии