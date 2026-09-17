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Царьград

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Во Владимирской области уничтожили борщевик на 600 гектарах

Во Владимирской области уничтожили борщевик на 600 гектарах

Обработка более 600 гектаров придорожных земель от сорных растений завершена во Владимирской области в текущем сезоне.

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