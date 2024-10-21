Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал большую проблему, с которой столкнулась Россия. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».
Артемий Лебедев назвал проблему России номер один
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
А почему то всегда считал, что главная проблема России - это наша Власть, которая живет отдельно от народа, в другой, отдельной России. И поэтому у нас такие чиновники, что и клавиатура не такая как надо, и инфляция - какие-то смешные проценты и вообще - все довольны Путиным и депутатами.
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