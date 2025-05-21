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Сенатор Джабаров согласился с Мерцем: Конца СВО не видно

Сенатор Джабаров согласился с Мерцем: Конца СВО не видно

Джабаров признал: канцлер Германии Мерц справедливо прогнозирует ещё долгое течение СВО.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что до конца СВО на Украине ещё далеко.

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