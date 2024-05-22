Генерал ВСУ не выдержал и рассказал правду: Зеленский не президент. Текст присылают. Что творится – не в курсе

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не выдержал очередного выступления Зеленского и рассказал правду, что после 20 мая он больше не является президентом, а лишь исполняет роль, читая заготовленные заранее, присланные тексты, и не в курсе, что твориться на поле боя.