Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Воскресенский
    Вот чем мы миролюбивее относимся к разной национальности дебилами тем больше они думают, что мы (народ русский) здес...В Москве суд отпр...
  • Евгений Бут
    Длительные гарантийные срок и раньше не распространялись на все углы и агрегаты, в том числе и на Kia, VW и другие, ...Адвокат Глазунов ...
  • Evgenija Palette
    Господи, хорошо, что он хоть сейчас в безопасности... Хороший мальчишечка. Его быстро заберут хорошие люди, если не н...В Новороссийске п...

Генерал ВСУ не выдержал и рассказал правду: Зеленский не президент. Текст присылают. Что творится – не в курсе

Генерал ВСУ не выдержал и рассказал правду: Зеленский не президент. Текст присылают. Что творится – не в курсе

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос не выдержал очередного выступления Зеленского и рассказал правду, что после 20 мая он больше не является президентом, а лишь исполняет роль, читая заготовленные заранее, присланные тексты, и не в курсе, что твориться на поле боя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Этот хорёк пустится во все тяжкие!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх