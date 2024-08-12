Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трофейную технику НАТО покажут на форме «Армия-2024»

Трофейную технику НАТО покажут на форме «Армия-2024»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» будет организована экспозиция, на которой представлены образцы трофейного вооружения и военной техники, которые доставлены из Харьковской и Киевской областей Украины, а также добыты в боях при освобождении территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

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