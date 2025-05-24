Смех сквозь слезы: Борьбу с бедностью начнут с бедняков?

Европейские структуры постоянно требуют от властей Молдовы усилить борьбу с бедностью и коррупцией. Официальная статистика показывает, что уровень бедности в стране растет, а в борьбе с коррупцией особых успехов нет.
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