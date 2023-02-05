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Технология доказала свою эффективность для упаковок из различных полимерных материалов

Технология доказала свою эффективность для упаковок из различных полимерных материалов

Технология доказала свою эффективность для упаковок из различных полимерных материалов «Активная» упаковка, которую разработали специалисты института № 12 «Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства» Московского авиационного института (МАИ), позволяет существенно увеличить срок годности продуктов.

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