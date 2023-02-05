Технология доказала свою эффективность для упаковок из различных полимерных материалов «Активная» упаковка, которую разработали специалисты института № 12 «Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства» Московского авиационного института (МАИ), позволяет существенно увеличить срок годности продуктов.
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