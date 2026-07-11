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Регионы России

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ЦИК выявил недостатки в документах партии «Коммунисты России» перед выборами в Госдуму

ЦИК выявил недостатки в документах партии «Коммунисты России» перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обнаружила замечания к документам партии «Коммунисты России», поданных для заверения федерального списка кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ну конечно же. Это ведь не КПРФ, а вдруг за них кто-нибудь проголосует?! Это же УЖОС!!!
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4 н.