ЦИК выявил недостатки в документах партии «Коммунисты России» перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обнаружила замечания к документам партии «Коммунисты России», поданных для заверения федерального списка кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва.
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