Прокуратура собирается проверить Олега Тинькова по экстремистской статье

В Владимир Почему до сих пор банк носит его имя?

Дмитрий Бакланов Потому, что это затратно. Кто будет это оплачивать? Вот переименование милицию в полицию оплачивалось из бюджета, те, кто принял решение имели возможность из этих средств откусить чутка себе. Предложение о переименовании банка за счет бюджета РФ пока не прокатывает.