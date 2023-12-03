Mash: Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по 282-й статье УК РФ Генпрокуратура проверит бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ — на предмет разжигания ненависти в отношении России.
Прокуратура собирается проверить Олега Тинькова по экстремистской статье
Комментарии
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Владимир
Почему до сих пор банк носит его имя?
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Потому, что это затратно. Кто будет это оплачивать? Вот переименование милицию в полицию оплачивалось из бюджета, те, кто принял решение имели возможность из этих средств откусить чутка себе. Предложение о переименовании банка за счет бюджета РФ пока не прокатывает.
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8 час.
Надежда
И я вот смотрю и недоумеваю, почему эта фамилия предателя на экранах мелькает в рекламе!?( Неужели, рекламодатели не понимают, что для народа это АНТИреклама!?(😡
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3 час.
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