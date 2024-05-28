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Бойцы-пограничники, прозванные "зелеными беретам", собрались в 1-й Березовке уже

Бойцы-пограничники, прозванные "зелеными беретам", собрались в 1-й Березовке уже 27 мая. Оказывается, в пограничных войсках принято начинать отсчет следующего дня не по обычному времени, а с 8 вечера.

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