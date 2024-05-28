Бойцы-пограничники, прозванные "зелеными беретам", собрались в 1-й Березовке уже 27 мая. Оказывается, в пограничных войсках принято начинать отсчет следующего дня не по обычному времени, а с 8 вечера.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бойцы-пограничники, прозванные "зелеными беретам", собрались в 1-й Березовке уже 27 мая. Оказывается, в пограничных войсках принято начинать отсчет следующего дня не по обычному времени, а с 8 вечера.