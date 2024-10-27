Перуанские археологи сделали важное открытие, обнаружив крупный некрополь, связанный с древней индейской культурой Паракас, которая до сих пор остается малоизученной.
Археологи нашли череп индейца возрастом 2500 лет: он не похож по форме на людей и в него встроен металл
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Ага, договорились по Интернету и удлиняли черепа по всей планете. Интернет тогда был беспроводной, проводов же не нашли! Археологи! Договорились бы уже все вместе и заодно объяснили все запрещенные артефакты!
Ответить
16 час.
Воробей
А где ещё встречаются удлинённые черепа?
Ответить
15 час.
В
Воробей
- "Металлические вставки, вероятно, служили маркером особого положения владельца — например, знатного воина, шамана или правителя." Вообще-то, на фотографии ясно видно, что вставка была сделана в чисто медицинских целях для ликвидации последствий удара, который расколол кости черепа.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии