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TRENDYMEN

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Археологи нашли череп индейца возрастом 2500 лет: он не похож по форме на людей и в него встроен металл

Археологи нашли череп индейца возрастом 2500 лет: он не похож по форме на людей и в него встроен металл

Перуанские археологи сделали важное открытие, обнаружив крупный некрополь, связанный с древней индейской культурой Паракас, которая до сих пор остается малоизученной.

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Комментарии
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М
ММ
Ага, договорились по Интернету и удлиняли черепа по всей планете. Интернет тогда был беспроводной, проводов же не нашли! Археологи! Договорились бы уже все вместе и заодно объяснили все запрещенные артефакты!
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16 час.
Воробей
А где ещё встречаются удлинённые черепа?
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15 час.
В
Воробей
- &quot;Металлические вставки, вероятно, служили маркером особого положения владельца — например, знатного воина, шамана или правителя.&quot;  Вообще-то, на фотографии ясно видно, что вставка была сделана в чисто медицинских целях для ликвидации последствий удара, который расколол кости черепа.
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15 час.

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