В контрактах Симашева и Бута есть опции возвращения в КХЛ. «Юта» может отправлять игроков в АХЛ в первые полтора года

Защитник и нападающие, выступавшие за «Локомотив» в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой». Генеральный менеджер клуба Билл Армстронг сообщил, что в соглашениях хоккеиста предусмотрена опция возвращения в КХЛ.