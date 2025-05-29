В контрактах Симашева и Бута есть опции возвращения в КХЛ. «Юта» может отправлять игроков в АХЛ в первые полтора года

Защитник и нападающие, выступавшие за «Локомотив» в прошлом сезоне, подписали контракты с «Ютой». Генеральный менеджер клуба Билл Армстронг сообщил, что в соглашениях хоккеиста предусмотрена опция возвращения в КХЛ.
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