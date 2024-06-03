TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Во ... уже молодца .... начал видеть что то !  Но марсиан пока будем видеть только в кино ...!                       ...Великого Потопа н...
  • HotRS
    Пральна, я еще в 60-х годах в кине видел марсиан. Клянусь, натуральные марсиане. Что мне этот интернет? А еще читал Б...Великого Потопа н...
  • Малик Гумеров
    "во времена Грозного в России уже была сотовая связь?" - 17-18-19 века  по всему миру  было атмосферное электричество...Великого Потопа н...

Самая ранняя известная галактика, обнаруженная телескопом Уэбба, оказалась космическим маяком

Самая ранняя известная галактика, обнаруженная телескопом Уэбба, оказалась космическим маяком

Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб (JWST) обнаружил самую раннюю из всех известных галактик. Она сформировалась всего через 290 млн лет после Большого взрыва и, по всем параметрам, должна была уже угаснуть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх