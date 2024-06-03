Самая ранняя известная галактика, обнаруженная телескопом Уэбба, оказалась космическим маяком

Космический телескоп НАСА Джеймс Уэбб (JWST) обнаружил самую раннюю из всех известных галактик. Она сформировалась всего через 290 млн лет после Большого взрыва и, по всем параметрам, должна была уже угаснуть.
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