Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +16°, дождь• Севастополь: +18°, дождь• Ялта: +18°, облачно• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +18°, пасмурно• Саки: +17°, дождь• Бахчисарай: +16°, дождь• Джанкой: +18°, пасмурно• Судак: +18°, облачно• Феодосия: +19°, пасмурно Читать подробнее>>> .
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