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В акимате рассказали, как украсят Актау к Новому году

В акимате рассказали, как украсят Актау к Новому году

В пресс-службе акима Актау рассказали о том, как город оформят к главному празднику года. В этом году в областном центре будут только две елки: одну из них установят на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне, вторую – на набережной 15 микрорайона.

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