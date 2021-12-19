В акимате рассказали, как украсят Актау к Новому году

В пресс-службе акима Актау рассказали о том, как город оформят к главному празднику года. В этом году в областном центре будут только две елки: одну из них установят на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне, вторую – на набережной 15 микрорайона.
В пресс-службе акима Актау рассказали о том, как город оформят к главному празднику года. В этом году в областном центре будут только две елки: одну из них установят на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне, вторую – на набережной 15 микрорайона.
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