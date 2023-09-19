Украинские беженцы становятся заложниками безумной политики хозяина Банковой Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Михайлов Владимир Жарихин Сергей Гончаров В западных странах созданы нелегальные ячейки украинских беженцев, способные вызвать волну терроризма и вести работу по дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагает американский журналист Гленн Гринвальд, ранее сотрудничавший с известным разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.