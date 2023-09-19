Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    На кол жопой пЯдераста!«Плевать на всех,...
  • Владимир Михальков
    Это у автора авитаминоз и с мозгами проблема! Да насрать русскому народу и на армян и на азеров! Это политиканы готов...Карабах на горочке
  • Василий
    Насчет того что именно СВО показало продажность нашей культуры - аффтор, не выпил ли ты лишку? То, что именно засилье...ЗНАЧЕНИЕ СВО ДЛЯ ...

Зеленский пугает Запад «спящими» террористами, готовыми проснуться по приказу из Киева

Зеленский пугает Запад «спящими» террористами, готовыми проснуться по приказу из Киева

Украинские беженцы становятся заложниками безумной политики хозяина Банковой Евгений Берсенев На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Михайлов Владимир Жарихин Сергей Гончаров В западных странах созданы нелегальные ячейки украинских беженцев, способные вызвать волну терроризма и вести работу по дестабилизации внутриполитической ситуации, предполагает американский журналист Гленн Гринвальд, ранее сотрудничавший с известным разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх