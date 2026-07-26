НБУ хочет отменить тарифное ограничение для банков на межбанковском рынке наличных

НБУ готовит дальнейшую либерализацию правил работы банков с запасами наличных денег. Национальный банк Украины повторно вынес на обсуждение проект изменений, который предусматривает отмену части тарифных ограничений на межбанковском рынке наличных.
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