Расчет РСЗО «Торнадо-Г» Западной группировки войск уничтожил два пункта временной дислокации ВСУ на Купянском направлении

В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты наносят удары по выявленным замаскированным огневым позициям артиллерии, местам хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленным от линии соприкосновения.
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