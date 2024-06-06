Певец Суровенко объяснил почему не хочет участвовать в телешоу «Суперстар»

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Суровенко отказался от участия в телешоу «Суперстар». Артист объяснил свое решение нежеланием участвовать в соревнованиях, а также привязывать себя к проекту, пишет сегодня The Voice.
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