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Мировое обозрение

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Власти США готовятся к «холодной войне» с Китаем

Власти США готовятся к «холодной войне» с Китаем

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по стратегическому соперничеству между США и Китаем подготовил итоговый отчет с рекомендациями, суть которых сводится к попытке втянуть Америку в «холодную войну» с Поднебесной.

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