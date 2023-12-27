Алиев и Пашинян обсудили мирную повестку на неофициальном саммите в Петербурге

Обсуждения прошли в двустороннем формате. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ряд вопросов, связанных с мирной повесткой, на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
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