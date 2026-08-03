Венгрия планирует остановить единственную АЭС «Пакш» из-за рекордно низкого уровня Дуная

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что из-за засухи и рекордно низкого уровня воды в реке Дунай работа единственной в стране АЭС «Пакш» может быть полностью остановлена уже в ближайшие выходные.
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