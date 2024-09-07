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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барколя про 1:3 от Италии: «Горжусь первым голом за Францию, но разочарован поражением. Мы могли сыграть лучше» 

«Горжусь первым голом [за сборную], но разочарован поражением. Мы могли сыграть лучше. Я стараюсь быть лучшим в каждом матче и всегда готов играть – не важно, в стартовом составе или нет.

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