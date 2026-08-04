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Регионы России

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ФХЛ продлила контракт с главнокомандующим хоккейной сборной Латвии

ФХЛ продлила контракт с главнокомандующим хоккейной сборной Латвии

Президент ФХЛ Айгарс Калвитис отметил, что под руководством Витолиньша сборная показала значительный прогресс, став более стабильной и конкурентоспособной силой, способной соперничать с ведущими национальными командами мира.

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