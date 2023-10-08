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Мировое обозрение

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Корабельный якорь. Теория и конструкции

Корабельный якорь. Теория и конструкции

Корветы пр. 20380 у причала. На форштевнях видны поднятые якоря системы Холла. Фото Минобороны РФ Стандартный облик современного судна, вне зависимости от его класса и типа, включает целый ряд разнообразных корабельных устройств.

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