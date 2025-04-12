Мичков стал первым за 31 год набравшим 60 очков за сезон новичком «Филадельфии»

Российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба (ХК) «Филадельфия» Матвей Мичков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Нью-Йорк Айлендерс» сделал голевую передачу и тем самым стал первым новичком своего клуба за 31 год, который смог набрать 60 очков за сезон.
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