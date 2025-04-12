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Мичков стал первым за 31 год набравшим 60 очков за сезон новичком «Филадельфии»

Мичков стал первым за 31 год набравшим 60 очков за сезон новичком «Филадельфии»

Российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба (ХК) «Филадельфия» Матвей Мичков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Нью-Йорк Айлендерс» сделал голевую передачу и тем самым стал первым новичком своего клуба за 31 год, который смог набрать 60 очков за сезон.

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