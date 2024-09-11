В Смоленской области птицефабрика «Сметанино» увеличит выпуск куриных яиц до миллиона в день

Проект расширения производства реализуется в рамках соглашения, которое было подписано губернатором Василием Анохиным на Петербургском международном экономическом форуме Смоленская «Птицефабрика «Сметанино» увеличит выпуск куриных яиц до одного миллиона штук в день.
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