Гвинет Пэлтроу хочет возобновить отношения с Аффлеком после его развода с Лопес

Гвинет Пэлтроу намеревается наладить связь со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Согласно информации In Touch, артистка связалась с экс-бойфрендом под предлогом общих интересов, связанных с образованием их детей.
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