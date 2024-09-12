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Гвинет Пэлтроу хочет возобновить отношения с Аффлеком после его развода с Лопес

Гвинет Пэлтроу хочет возобновить отношения с Аффлеком после его развода с Лопес

Гвинет Пэлтроу намеревается наладить связь со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Согласно информации In Touch, артистка связалась с экс-бойфрендом под предлогом общих интересов, связанных с образованием их детей.

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