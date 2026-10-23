Презентация прошла на II Международной конференции, собравшей более 600 экспертов из 35 стран. Издание содержит реальные кейсы и инструменты социального моделирования.
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