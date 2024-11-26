Стали известны адреса пунктов временного размещения в пострадавших от непогоды районах Смоленщины

Решение об организации в Вяземском, Угранском, Починковском и Гагаринском районах ПВР принял губернатор Василий Анохин Пункты временного пребывания организовали в четырёх самых пострадавших от непогоды районах Смоленской области.
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