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На Украине масштабная воздушная тревога

На Украине масштабная воздушная тревога

По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание “Страна” со ссылкой на карту воздушной тревоги.

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