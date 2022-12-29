На Украине масштабная воздушная тревога

По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сообщает издание “Страна” со ссылкой на карту воздушной тревоги.
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