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Игры и киберспорт | ProCyber.me

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Продажи Crash Bandicoot 4 превысили отметку в пять миллионов копий

Продажи Crash Bandicoot 4 превысили отметку в пять миллионов копий

По информации директора по дизайну игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time — Тоби Шадта — “хорошо принятый сиквел” преодолел отметку в пять миллионов проданных копий с момента своего выхода в 2020 году на платформах PlayStation и Xbox.

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