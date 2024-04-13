Продажи Crash Bandicoot 4 превысили отметку в пять миллионов копий

По информации директора по дизайну игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time — Тоби Шадта — “хорошо принятый сиквел” преодолел отметку в пять миллионов проданных копий с момента своего выхода в 2020 году на платформах PlayStation и Xbox.
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