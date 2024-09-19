Форвард «Аталанты» Ретеги о незабитом «Арсеналу» пенальти: «Райа сделал отличный сэйв, но я ошибся при добивании – сосредоточился на мяче и не увидел, как быстро он поднялся»

«Аталанта» сыграла с лондонцами вничью (0:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов. На 51-й минуте встречи Ретеги получил возможность пробить одиннадцатиметровый, однако голкипер «Арсенала» Давид Райя отразил его удар, а затем справился и с добиванием форварда.