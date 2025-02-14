Валерия высказалась о семейной жизни с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, будучи одной из самых устойчивых пар в российском шоу-бизнесе, недавно поделились своими взглядами на некоторые аспекты отношений, и в ходе обсуждения они обнаружили как совпадения, так и различия во взглядах.