Валерия высказалась о семейной жизни с Иосифом Пригожиным

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин, будучи одной из самых устойчивых пар в российском шоу-бизнесе, недавно поделились своими взглядами на некоторые аспекты отношений, и в ходе обсуждения они обнаружили как совпадения, так и различия во взглядах.
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