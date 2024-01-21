Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ассанж должен сидеть в тюрьме!

Ассанж должен сидеть в тюрьме!

Такер Карлсон навестил Джулиана Ассанжа, чем в очередной раз всколыхнул вяло текущую дискуссию о свободе слова как величайшей западной ценности.

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Комментарии
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Александр Sh
вы не понимаете, &quot;этодругое&quot;! а вот в России нет свободы слова и там анального абыдили...
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11 час.
лина любимцева
СВОБОДУ АССАНЖУ!!!
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8 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ТАК и с ними нужно будет поступить, как они поступали с другими людьми!! Как поступили с Ассанжем... Может только тогда в них проснется что-то человеческое? А то:демократия... А в чем их демократия заключается?!! В беспределе, вседозволенности и в преступлениях?!! ГАДЫ ОНИ, А НЕ ЛЮДИ!! За очень редким исключением...
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8 час.

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