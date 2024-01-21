Ассанж должен сидеть в тюрьме!

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лина любимцева

ВОТ ТАК и с ними нужно будет поступить, как они поступали с другими людьми!! Как поступили с Ассанжем... Может только тогда в них проснется что-то человеческое? А то:демократия... А в чем их демократия заключается?!! В беспределе, вседозволенности и в преступлениях?!! ГАДЫ ОНИ, А НЕ ЛЮДИ!! За очень редким исключением...