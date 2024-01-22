Активная фарма: препарат из радия снизит побочные эффекты при терапии рака груди

Российские ученые разрабатывают новый радиофармпрепарат для лечения рака молочной железы. В качестве активного элемента в нем используется радий-223, который ранее применялся только для борьбы с метастазами при раке простаты.
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