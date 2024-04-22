КНДР провела первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара

АндрейБорков

А какие предьявы Япония может делать КНДР, если все, что проводится и происходит, все это ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ЯПОНИИ? Япония что борец за мир во всем мире? С каких пор косорылые самураи, у которых за несколько столетий рыло настолько в пуху, что и говорить те о чем, стали такими миротворцами? С начала 19 века что они творили в Китае и ой же Корее? Забыли суки! А корейцы это помнят. Не говоря про все другое, только про Сахалин, его южную часть, оккупированную Японией в 1905 году и возвращенную в Россию в 1945 году, про корейцев которых туда в качестве рабов япошки завозили, которых при подходе Красной Армии на рейде Корсакова баржами топили! А как резали и стреляли корейцев в августе-сентябре 1945 года семьями, десятками и сотнями, лишь бы не успела Красная Армия освободить корейцев, это япошки не помнят? А те же банзай-атаки на островах Тихого океана, когда америкосы их там прессовать начали после Мидуэя? Банзай-атака это когда на позиции америкосов япошки под пулеметами направляли корейских рабов вооруженных вилами и лопатами. Америкоса было по херу, они валили всех и без разбора, но расходовали боезапас и это иногда позволяло япошкам достигнуть тактических успехов. Про это забыли? Все верно КНДР делает, ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ!